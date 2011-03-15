Президент поручил Кабмину проработать вопрос помощи Японии и эвакуации украинцев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня поручил правительству проработать вопрос о предоставлении Японии помощи и относительно эвакуации украинских граждан с территории этой страны в случае ухудшения ситуации с безопасностью, а также приложить все усилия для помощи украинцам, которые находятся в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он отметил, что Президент Украины лично контролирует всю информацию, которая поступает из Японии. По словам А.ДИКУСАРОВА, сегодня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО доложил Президенту о последних событиях в этой стране.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что, согласно уточненным данным иммиграционной службы Японии, на сегодняшний день в этой стране официально зарегистрировано 1590 граждан Украины, из которых 19 человек проживают в префектуре Мияги, 4 человека – в префектуре Ивате, 22 человека – в префектуре Фукусима, 32 человека – в префектуре Ибараки, 99 человек – в префектуре Тиба. На консульском учете в Посольстве Украины в Японии состоят 511 граждан Украины.

По словам А.ДИКУСАРОВА, учитывая то, что не все граждане Украины состоят на консульском учете, сейчас предпринимаются все возможные меры по установлению контактных данных лиц, с которыми не было связи после землетрясения.

Он еще раз подчеркнул, что пока нет информации относительно погибших или пострадавших в Японии граждан Украины.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что Посольство Украины поддерживает связь с сотнями украинцев, которые находятся в Японии, и оказывает им максимальное содействие и информирует о текущей ситуации.

По его словам, в основном, украинцев продолжают интересовать такие вопросы: возможность повышения радиационного фона на территории Японии в связи с чрезвычайной ситуацией на АЭС «Фукусима-1», перспективы возможной эвакуации и информация об общей ситуации в Японии, сложившейся после землетрясения.

А.ДИКУСАРОВ также проинформировал, что на протяжении последних дней территорию Японии покинули двое граждан Украины. В то же время он отметил, что работает аэропорт Токио, в том числе осуществляются рейсы авиакомпанией «Аэрофлот», самолетами которой могут выехать украинские граждане. Кроме того, украинцы, желающие покинуть территорию Японии, могут воспользоваться и другими авиарейсами.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Японии произошло землетрясение силой около 9 баллов, которое вызвало цунами высотой более десяти метров.

Позже произошли еще несколько мощных подземных толчков магнитудой более 6 баллов.

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Японии может превысить шесть тысяч человек. Более 17 тысяч человек считаются пропавшими без вести.