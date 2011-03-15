НФПУ презентовал концепцию альтернативного законопроекта о пенсионной реформе

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) совместно с десятками общественных организаций разработал концепцию альтернативного законопроекта о реализации в Украине пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую концепцию представил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК сегодня на пресс-конференции.

По его словам, первыми шагами в осуществлении реформирования пенсионной системы должны стать разработка и принятие ряда национальных программ, в том числе относительно увеличения количества рабочих мест на предприятиях всех форм собственности, повышения доли зарплат в стоимости готовой продукции, увеличения продолжительности жизни украинцев.

Также концепция предусматривает создание Фонда гарантирования выплаты заработной платы, который бы компенсировал работникам задолженную зарплату, а Пенсионному фонду (ПФ) – страховые взносы.

Разработчики концепции, в частности, считают необходимым снять с бюджета ПФ дополнительную нагрузку в виде специальных пенсий, предусмотренных для отдельных категорий граждан, и утвердить финансирование таких расходов за счет государственного бюджета.

Кроме того, предлагается ограничить максимальный размер пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. «При этом, – отмечается в предложенной концепции, – есть необходимость постепенного уменьшения размера пенсии (до 5 размеров прожиточного минимума) и одновременного повышения размера прожиточного минимума до реально обоснованного. Что касается разрыва между минимальным и максимальным размером пенсии за счет солидарной системы, то необходимо установить соотношение 1:2».

Как отметил М.ЯКИБЧУК, часть предложений альтернативного законопроекта об осуществлении пенсионной реформы уже переданы народным депутатам, однако будут ли они представлены в парламенте, не известно.