Механизм индикативной зарплаты может работать на отдельных предприятиях – НФПУ

Механизм индикативной заработной платы, который намеревается ввести правительство, может работать только на отдельных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам председатель Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав ЯКИБЧУК.

«Такими методами можно решить проблему на государственном предприятии или на большом предприятии, там, где можно всех посчитать. А скажите, пожалуйста, как можно подсчитать на каком-то маленьком предприятии? Невозможно… Данные методы могут работать в отдельных случаях. Если говорить в целом, то должны работать другие, экономические, методы влияния, чтобы работодатель сам хотел платить легальную зарплату», – отметил он.

Механизм индикативных зарплат М.ЯКИБЧУК считает ручным способом правительства наполнить государственный бюджет, однако приветствует его в условиях кризиса. В то же время он отмечает необходимость параллельно с введением данного механизма принять законы, которые бы стимулировали работодателей официально выплачивать зарплаты, для чего необходимо ввести регрессивную систему налогообложения – «кто платит больше (размеры зарплат – УНИАН), тот платит меньше налогов».

М.ЯКИБЧУК прогнозирует, что если не будут предложены дополнительные стимулы для предприятий, то они уйдут в тень.

Напомним, работодатели не поддерживают правительственную инициативу относительно введения в Украине индикативных заработных плат (ниже которых нельзя платить).