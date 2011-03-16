ВР приняла закон о порядке оформления выездных документов за границу

Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменения в статью 4 Закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно порядка оформления выездных документов за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона 15 марта проголосовали 269 народных депутатов из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом установлено, что гражданам Украины, которые постоянно или временно проживают за границей и достигли 16-летнего возраста, может оформляться в дипломатических учреждениях Украины паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Также, по закону, оформление паспорта гражданам Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, проводится на основании нотариально заверенного ходатайства родителей или их законных представителей в случае необходимости в самостоятельном выезде таких лиц за границу.