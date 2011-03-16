Долг по выплате больничных сокращен на 390 млн. грн. – директор Фонда соцстрахования

По состоянию на 1 января 2011 года, задолженность по социальным выплатам при временной потере трудоспособности составляла 720 млн. грн., и на сегодня эта сумма сокращена до 390 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Первого национального телеканала, об этом заявил директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности Эдуард УШАКОВ в ходе программы «На связи с правительством» на телеканале.

«На сегодняшний день сумма сокращена на 390 млн. грн. То есть, мы за такой короткий период осуществили все возможные мероприятия по уменьшению задолженности по социальным выплатам», - отметил Э.УШАКОВ.

Он признал, что проблема в государстве с больничными листами действительно существует.

«Это индустрия, которую на протяжении определенного времени развели дельцы и с переходным периодом они смогли вмешаться в бюджет фонда, получив средства фонда не совсем законным путем. Но мы уже подали предложения в Министерство социальной политики относительно изменений действующего законодательства по контролю за выплатами больничных листов, по административным санкциям к врачам и ко всем тем, кто имеет к ним непосредственное отношение, а также изменения к порядку финансирования данных листов нетрудоспособности », - добавил Э.УШАКОВ.

28 февраля на пресс-конференции в УНИАН председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ заявил, что задолженность Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности по больничным перед работодателями составляет, по оценкам независимых профсоюзов, около 450-480 млн. грн. По его словам, такая задолженность образовалась в результате ухудшения бюрократической системы прохождения средств из фонда к работодателю.