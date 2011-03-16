В конце марта Словакия начинает выдачу бесплатных виз

В конце марта Словакия начинает выдачу национальных виз бесплатно - 23 марта 2011 г. вступает в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики об отмене консульских сборов, подписанное 6 октября 2010 года в г. Киеве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, положениями указанного соглашения предусматривается освобождение всех категорий граждан Украины и Словацкой Республики от уплаты консульского сбора за оформление национальных долгосрочных виз (которые дают право находиться в странах более трех месяцев, но не более одного года).

Таким образом, Словацкая Республика стала четвертым государством-членом Евросоюза после Литвы, Латвии и Эстонии, которое поддержало инициативу Украины относительно отмены консульских сборов за оформление национальных виз.

Упрощение порядка поездок граждан Украины в Словакию является важным шагом Украины на пути к дальнейшей либерализации режима с ЕС, отмечают в МИД.