Пенсионная реформа не будет иметь негативных последствий для чернобыльцев – Минтруда

Пенсионная реформа в целом не будет иметь негативных последствий для чернобыльцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра труда и социальной политики Константин ВАЩЕНКО во время парламентских слушаний на тему: «Современное состояние и актуальные задачи преодоления последствий Чернобыльской катастрофы».

Он сказал, что «ранее назначенные пенсии будут выплачиваться в размерах, которые не могут быть ниже уже установленных». При этом К.ВАЩЕНКО отметил, что ограничения касаются «только двух позиций – максимального размера пенсий, который не должен превышать десять минимумов – 7,5 тыс. грн. на сегодняшний день, а также выплаты специальных пенсий, если участники ликвидации (аварии на ЧАЭС) являются государственными служащими или лицами, приравненными к государственному служащему».

По его словам, в таком случае пенсия будет выплачиваться в то время, когда участник ликвидации будет работать государственным служащим, в размерах, начисленных в соответствии с законом Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании, и только после увольнения его с работы пенсия будет выплачиваться в размерах, определенных специальными законами.

К.ВАЩЕНКО сообщил, что «лицам, работавшим или проживавшим на территориях радиоактивного загрязнения, право на уменьшение пенсионного возраста будет сохранено».

К.ВАЩЕНКО также отметил, что сейчас министерство готовит изменения в закон о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, относительно введения подходов к начислению пенсий ликвидаторам и инвалидам Чернобыля с учетом их заработной платы в период работы во время ликвидации аварии и срока пребывания в зоне.

Кроме того, заместитель министра сообщил, что сейчас правительство готовит новую программу преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. Он признал, что законодательство, касающееся социальной защиты чернобыльцев, в настоящее время в государстве в полном объеме не выполняется. К.ВАЩЕНКО отметил, что для реализации тех законодательных норм необходимо «почти 74 млрд. грн., что проблематично для любой страны».

Он подчеркнул, что в Украине необходимо «обстоятельно пересмотреть подходы к социальной защите чернобыльцев с целью ее качественного улучшения». По словам К.ВАЩЕНКО, также на основании обстоятельного научного анализа должны быть пересмотрены границы зон радиоактивного загрязнения.