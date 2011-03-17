Ефремов: до конца недели ВР не будет рассматривать пенсионную реформу

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что до конца этой недели Верховная Рада Украины не будет рассматривать проект пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня в интервью журналистам.

В то же время он не смог назвать точной даты рассмотрения этого документа. По словам А.ЕФРЕМОВА, рассмотрение проекта пенсионной реформы на следующей пленарной неделе будет зависеть от того, будут ли согласованы все позиции относительно этого документа.

«У нас идет очень конструктивный диалог, и если у депутатов возникают какие-то вопросы, значит мы на эти вопросы или сами, или с помощью экспертов пытаемся дать ответ», - сказал он.