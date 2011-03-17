Рост зарплат в Польше замедлился

В Польше средняя зарплата в секторе предприятий в феврале текущего года выросла на 4,1% в годовом выражении после 5-процентного увеличения в январе 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики Польши, в месячном выражении средняя зарплата выросла на 0,9% после 11,9% «минуса» в январе т.г.

При этом аналитики ожидали роста на 5,1% год к году и 1,8% – к январю т.г.

Cредняя зарплата в Польше в феврале 2011 года составила 3,422 тыс. злотых (1 долл. – 2,9 злот.).

В статуправлении также сообщили, что в феврале т.г. трудоустройство в секторе предприятий выросло до 5,512 млн. человек, что на 4,1% больше показателя за февраль прошлого года и на 0,2% больше, чем в январе т.г.

Рост трудоустройства превысил прогноз аналитиков, ожидавших увеличения на 3,9% и 0,1% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в Польше в четвертом квартале 2010 года средняя зарплата в секторе предприятий выросла на 6% – до 3,440 тыс. злотых. Реальная средняя зарплата в стране за весь прошлый год составила 3,225 тыс. злотых (+1,5% к 2009 году).

Справка УНИАН. Минимальная месячная зарплата в стране, которую обязаны платить работодатели сотрудникам, после роста на 3% в 2010 году в текущем году выросла на 5% – до почти 1,4 тыс. злотых.

В январе 2010 года средняя зарплата в Польше обвалилась на 11,5%, что эксперты объяснили значительным замедлением роста экономики в кризисном 2009 году, когда рост ВВП сократился до 1,7% с 5% в предыдущем году.