Перенос решения по пенсионной реформе не повлияет на отношения с МВФ - Акимова

Перенос рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе не повлияет на взаимоотношения с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА на пресс-конференции.

«Я уверена, что свои обязательства перед МВФ Украина выполнит. Перенос рассмотрения этого закона - это лишь временная мера, которая не повлияет на качество наших взаимоотношений», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в повестку дня парламента на текущую неделю не был внесен законопроект о проведении пенсионной реформы.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что «пока, несмотря на предложения Кабинета министров Украины, в расписании заседаний нет» этого законопроекта. Он отметил, что «мы еще проведем дополнительные консультации, потому что вопрос чрезвычайно чувствительный, и если вносить на голосование, то нужно, чтобы была согласована позиция».

Напомним, что для получения очередного транша по кредиту МВФ Украина должна принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года.

Такое обязательство закреплено в проекте меморандума об экономической и финансовой политике, согласованном украинским правительством и миссией МВФ по результатам ее работы в Киеве с 1 по 14 февраля 2011 года.

Чтобы рассчитывать на рассмотрение советом директоров МВФ вопроса о выделении очередного транша в середине апреля, Киев должен до конца марта принять пенсионный закон, соответствующий принципам, которые изложены в прошлогодних версиях меморандума (предварительное условие).