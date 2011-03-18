Кабмин планирует сделать Скадовск, Миргород и Хмельник курортами государственного значения

Кабинет министров одобрил проекты законов «Об объявлении природных территорий города Скадовск Херсонской области курортом государственного значения», «Об объявлении природных территорий города Миргород Полтавской области курортом государственного значения», «Об объявлении природных территорий города Хмельник Винницкой области курортом государственного значения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины 17 марта 2011 года.

Как отмечается в сообщении, цель этих законопроектов - превращение курортных комплексов Скадовска, Миргорода и Хмельника в высокорентабельную отрасль экономики, создание благоприятных условий для эффективного и рационального использования природных, лечебных, материально-технических и человеческих ресурсов данных регионов. Благодаря этому будет расти количество людей, которые оздоровились и отдохнули, улучшатся качественные и количественные показатели состояния здоровья населения страны, создастся благоприятный инвестиционный климат в курортной сфере, считают в правительстве.