Госслужба занятости в январе-феврале трудоустроила 91,3 тыс. чел.

В январе-феврале 2011 года Государственная служба занятости трудоустроила 91,3 тыс. человек, что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Уровень трудоустройства незанятых граждан увеличился до 11,4% против 9,8% в январе-феврале 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Госслужбы занятости.

По предоставленной информации, в январе-феврале т.г. услугами государственной службы занятости воспользовались 798,2 тыс. незанятых граждан. Статус безработного имели 711,9 тыс. чел., из которых помощь по безработице получали 571,1 тыс. чел.

В течение января-февраля т.г. 56,1 тыс. безработных прошли профессиональную учебу, что на 45% больше, чем в январе-феврале 2010 года.

В оплачиваемых общественных работах за отчетный период приняли участие 41,7 тыс. незанятых лиц, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Уровень привлечения незанятых граждан к участию в общественных работах вырос с 4,1% в январе-феврале 2010 года до 5,2% в январе-феврале 2011 года.

На 1 марта 2011 года на учете в центрах занятости находились 635,6 тыс. незанятых граждан, в частности 333,9 тыс. женщин, 301,7 тыс. мужчин; 269,9 тыс. чел. – это молодежь, 35,5 тыс. - уволенные работники и 126,1 тыс. лиц, не способных на равных конкурировать на рынке труда. Статус безработного имели 616,7 тыс. чел., из которых 466,3 тыс. получали помощь в связи с безработицей. Из общего числа безработных 274,4 тыс. чел. проживали в сельской местности, 342,3 тыс. - в городах.

В январе-феврале т.г. в службу занятости поступило 218 тыс. вакансий от 61,6 тыс. работодателей. На 1 марта т.г. количество вакансий в базе данных службы составляло 72,9 тыс., в том числе для рабочих – 33,9 тыс., для служащих – 28,9 тыс., для лиц, которые не имеют специальной подготовки, - 10,1 тыс.

Самые популярные профессии, на которые сегодня есть спрос, – это профессии высококвалифицированных рабочих – слесари, токари, электрогазосварщики, водители, повара, продавцы и др. Среди работодателей имеют спрос специалисты с высоким уровнем квалификации, топ-менеджеры, а также экономисты, врачи, бухгалтера, юристы с соответствующим опытом работы.