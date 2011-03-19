Украина в 2012 году планирует начать выплату пенсий гражданам Израиля
Украина в 2012 году планирует начать выплату пенсий гражданам Израиля, которым она была начислена в Украине.
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве, комментируя результаты переговоров, проведенных украинской и израильской сторонами в ходе визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Израиль 15-16 марта.
Собеседник агентства уточнил, что таких израильтян, которые заработали пенсии в Украине, на сегодняшний день насчитывается порядка 32 тысяч.
Годовой объем средств, который будет необходим для выплат пенсий, составляет порядка 460 млн. грн.
«Речь идет лишь о людях, которым пенсия была назначена в Украине, а не при существовании УССР. Этот вопрос мы решим в 2012 году», - сказал собеседник агентства.