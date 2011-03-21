Горнякам после обращения к Азарову начали выплачивать долги по зарплате

В Донецкой области горнякам государственного предприятия «Укршахтгидрозащита» после их обращения к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ начали выплачивать долги по зарплате.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, работники шахты «Красный Октябрь» в Енакиево, где наиболее остро стоял вопрос по зарплатным долгам, с 19 марта уже получили задолженность по заработной плате за январь 2011 года.

По словам председателя первичной профсоюзной организации шахты «Красный Октябрь» Юрия ТЕСЛИ, сегодня, 21 марта, на предприятие поступили деньги на выплату 35% февральского заработка. При этом он подтвердил, что погашение задолженности по зарплате происходит одновременно в коллективах 13 водоотливных комплексов, входящих в ГП «Укршахтгидрозащита».

«Нам пообещали, что до конца текущей недели заработная плата за февраль будет погашена целиком», - сказал Ю.ТЕСЛЯ.

Как сообщал УНИАН, горняки шахты «Красный Октябрь» потребовали от Н.АЗАРОВА наказать виновных в невыплате им зарплаты, а также росте задолженности на предприятиях «Укршахтгидрозащиты». Трудовой коллектив водоотливного комплекса шахты «Красный Октябрь» (входит в состав ГП «Укршахтгидрозащита») направил соответствующее письмо Н.АЗАРОВУ с требованиями погасить задолженность по зарплате, своевременно выплачивать заработок горнякам в сроки, обозначенные в коллективном договоре. Третьим пунктом шахтеры требуют разобраться в ситуации с затягиванием выплаты зарплат на предприятиях «Укршахтгидрозащиты» и наказать виновных.

«Почему из-за чьей-то нерадивости 695 работников ГП «Укршахтгидрозащита» не получают зарплату?! Почему за это никто так и не понес наказания?!», - возмущались шахтеры.