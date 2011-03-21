Янукович хочет ликвидировать «гарантированный размер прожиточного минимума»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости ликвидировать в Украине понятие «гарантированного размера прожиточного минимума».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания управляющего совета Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

«Необходимо ликвидировать существование в бюджете такого позорного понятия как гарантированный размер прожиточного минимума», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что статья 46 Конституции Украины требует обеспечения выплаты государственной социальной помощи на уровне не ниже прожиточного минимума.

«Поэтому прошу срочно внести законодательные предложения по урегулированию также и этого важнейшего социального вопроса», - заявил он.