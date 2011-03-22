Профсоюз: учителей вынуждают идти в отпуска за свой счет

В Донецкой области профсоюз работников образования просит мэров городов и глав администраций в регионе не нарушать закон и не отправлять учителей в бесплатные отпуска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера после завершения митинга работников образования сообщила председатель Донецкой областной организации профсоюза работников образования и науки Украины Ася ГОРШКОВА.

«В соответствие с законом в течение учебного года не имеют права менять работнику образования ни нагрузку, ни тарифную ставку. Однако, в связи с тем, что бюджет на 2011 год оказался такой сложный, некоторые мэры городов начали искать возможность найти деньги в том, чтобы отправить в бесплатные отпуска своих работников образования», – сказала А.ГОРШКОВА.

Как пример, она привела город Снежное, где особенно массово применяется такая незаконная практика: учителей вынуждают идти в отпуска за свой счет. «Например, город Снежное. Это у нас сложный город, где отправляют в бесплатные отпуска работников образования. Отправляют и в других городах тоже, но на 2-3 дня», – рассказала профсоюзный лидер.

В то же время она подчеркнула, что профсоюз «борется за то, чтобы не отправляли учителей в бесплатные отпуска».

По ее словам, от имени Донецкой облорганизации работников образования направлены соответствующие письма руководителям городов и районных администраций региона.

«У нас была на днях областная коллегия управления образования, и я обратилась ко всем руководителям городов и районов с такой просьбой. Кроме того, мы направили письма мэрам всех городов, всем главам администраций с просьбой не нарушать закон. Будем надеяться, что это как-то поможет», - заключила А.ГОРШКОВА.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Донецке на центральной площади им. Ленина около 5 тыс. работников образования, прибывшие практически со всех городов региона, провели митинг, на котором требовали от центральных органов власти увеличить финансирование отрасли и поднять зарплату учителям.

Митинг был организован Донецкой областной организации профсоюза работников образования и науки Украины. Акция проходила в рамках Всеукраинской акции протеста в связи с нарушением законных прав работников отрасли и сужением им законодательно установленных социально-экономических гарантий.