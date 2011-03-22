Польша готовит значительное снижение стоимости визы для украинцев – маршалок Сената РП

Польша готовит значительное снижение стоимости визы для украинцев уже в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал маршалок Сената Республики Польша Богдан БОРУСЕВИЧ во время заседания четвертой сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша. В заседании принимают участие руководители парламентов всех трех государств.

Маршалок Сената Польши отметил, что далее не может продолжаться ситуация, когда «обычная виза в ЕС стоит 40 евро, поскольку такая виза – это искусственный барьер для украинских граждан».

«Польша готовит значительное снижение стоимости визы для украинцев, и это будет возможно уже в ближайшем времени», - подчеркнул Б.БОРУСЕВИЧ.

Он выразил убеждение, что председательство Польши в ЕС будет «особенно хорошим случаем для поддержки стремления Украины к интеграции в ЕС».