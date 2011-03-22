Королевская выступает за уменьшение ставки социального взноса до 15%

Председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ намерена на следующей неделе зарегистрировать в парламенте законопроект о снижении ставки единого социального взноса до 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня она сообщила журналистам.

По ее словам, на сегодня сложилась парадоксальная ситуация с пенсионерами-предпринимателями, которые, будучи на пенсии, вынуждены платить социальный взнос в размере 35% от заработной платы.

«Мы настаиваем на том, чтобы социальный взнос был отменен для пенсионеров и инвалидов, а для всех сегодня людей в стране ставка единого социального взноса была адекватной. Та, которая работает в нормальных европейских странах, - это не выше 15%», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению депутата, такая ставка позволит легализировать заработные платы, учитывая то, что на сегодня около 7 млн. граждан получают зарплату «в конвертах».

Справка УНИАН. Закон о едином социальном взносе действует в Украине с 1 января 2011 года.