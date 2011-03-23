Кабмин ввел 20-процентную надбавку к окладам всех категорий работников образования

Кабинет Министров Украины ввел 20-процентную надбавку к окладам всех категорий работников образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

По его словам, соответствующее постановление правительство приняло сегодня.

«Постановление Кабинета Министров вводит 20% надбавку для всех категорий педагогических работников», – сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, ранее такая надбавка выплачивалась только педагогам, работающим в системе учебных заведений Минобразования. Теперь же такая надбавка будет выплачиваться преподавателям учебных заведений, которые подчинены другим министерствам.

По словам министра, повышение окладов коснется более 350 тыс. человек, для финансирования такого решения в 2011 году потребуется 367,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, правительство установило надбавки педагогическим работникам дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений, высших учебных заведений I-III уровней аккредитации, других учреждений и заведений независимо от ведомственного подчинения.

Надбавка педагогическим работникам установлена в размере 20% должностного оклада (ставки зарплаты). Надбавка устанавливается на весь объем учебной нагрузки, которая выполняется работником.

Принятое постановление расширяет перечень педагогических работников, которые будут получать надбавку, и позволит ликвидировать социальное неравенство в оплате труда среди педагогических работников учебных заведений.

В то же время правительство признало утратившим силу постановление от 5 октября 2009 года №1130 «Об установлении надбавки учителям, воспитателям общеобразовательных учебных заведений, преподавателям, мастерам производственного обучения профессионально-технических учебных заведений и высших учебных заведений I-III уровней аккредитации государственной и коммунальной формы собственности, руководителям и заместителям руководителей указанных заведений, должности которых отнесены к должностям педагогических работников».

Реализация постановления будет способствовать повышению качества образования путем стимулирования педагогических работников всех учебных заведений и снимет социальное напряжение в коллективах, которое возникло после вступления в силу вышеупомянутого постановления от 5 октября 2009 года №1130.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.