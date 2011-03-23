Азаров требует от подчиненных активно разъяснять украинцам суть реформ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от представителей органов государственной власти проводить более активную информационную политику среди населения с целью разъяснения сути проводимых реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал в выступлении на национальном собрании депутатов всех уровней от Партии регионов сегодня в Киеве.

В частности, он отметил следующую закономерность: «Если мы молчим, то за нас говорят наши оппоненты. И благодаря их стараниям информационные паузы заполняются искаженными фактами, откровенной ложью, слухами, домыслами. В массовом сознании культивируются мифы, страхи».

Поэтому, отметил премьер, «запуганное, дезориентированное общество, не имеющее перспективы, не может жить лучше».

«Так что же, мы и дальше позволим пугать, обманывать людей!?» - обратился Н.АЗАРОВ к участникам съезда.

В этой связи он потребовал от однопартийцев и подчиненных активнее взаимодействовать с гражданским обществом на местах, объясняя необходимость и суть проводимых реформ и действий власти в целом.

По мнению Н.АЗАРОВА, возможное непонимание со стороны населения работы органов власти на всех уровнях связано «либо с недостоверными опросами (социологическими исследованиями – УНИАН), либо информационная политика в стране создает у людей искаженное представление».

«А можно ли, опираясь на такие искаженные представления, проводить в стране реформы?» - резюмировал премьер-министр.