Азаров требует от подчиненных активно разъяснять украинцам суть реформ
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от представителей органов государственной власти проводить более активную информационную политику среди населения с целью разъяснения сути проводимых реформ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал в выступлении на национальном собрании депутатов всех уровней от Партии регионов сегодня в Киеве.
В частности, он отметил следующую закономерность: «Если мы молчим, то за нас говорят наши оппоненты. И благодаря их стараниям информационные паузы заполняются искаженными фактами, откровенной ложью, слухами, домыслами. В массовом сознании культивируются мифы, страхи».
Поэтому, отметил премьер, «запуганное, дезориентированное общество, не имеющее перспективы, не может жить лучше».
«Так что же, мы и дальше позволим пугать, обманывать людей!?» - обратился Н.АЗАРОВ к участникам съезда.
В этой связи он потребовал от однопартийцев и подчиненных активнее взаимодействовать с гражданским обществом на местах, объясняя необходимость и суть проводимых реформ и действий власти в целом.
По мнению Н.АЗАРОВА, возможное непонимание со стороны населения работы органов власти на всех уровнях связано «либо с недостоверными опросами (социологическими исследованиями – УНИАН), либо информационная политика в стране создает у людей искаженное представление».
«А можно ли, опираясь на такие искаженные представления, проводить в стране реформы?» - резюмировал премьер-министр.