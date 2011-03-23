ДТЭК внедрила международные стандарты по охране труда

ДТЭК завершила сертификацию системы управления охраной труда (СУОТ) в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007 на обогатительных, энергоснабжающих и сервисных предприятиях Компании.

Об этом сообщили в Департамент по связям с общественностью ДТЭК. Согласно сообщению, аудит провела компания Moody International.

В Департаменте подчеркнули, что в реализацию этого проекта в 2010 году ДТЭК инвестировал 175 млн грн. и перечислили, что данный международный стандарт теперь введен на предприятиях: ООО «Сервис-Инвест»; ОАО «ПЭС-Энергоуголь»; ООО «Моспинское углеперерабатывающее предприятие»; ООО «ЦОФ «Павлоградская»; ООО «ЦОФ «Кураховская»; ОАО «ЦОФ «Добропольская»; ОАО «ЦОФ «Октябрьская»; ООО «Социс»; ООО «ДТЭК Сервис» и ООО «Першотравенский ремонтно-механический завод».

В ДТЭК объяснили, что использование принципов стандарта OHSAS 18001:2007 позволяет внедрять лучшие практики и инновационные подходы, идентифицировать и эффективно управлять рисками в области профессионального здоровья и производственной безопасности, а также реорганизовать производственный процесс и вовлечь сотрудников в построение эффективной системы безопасности труда.

В Департаменте напомнили, что изменение СУОТ на предприятиях ДТЭК в соответствии с требованиями OHSAS 18001:2007 ведется с 2007 года. Первый этап интеграции новой системы прошел в мае 2007 – феврале 2009 года на угледобывающих и энергогенерирующих предприятиях Компании (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и ООО «Востокэнерго»). В 2008 году началось изменение СУОТ на углеобогатительных, энергоснабжающих и сервисных предприятиях ДТЭК, завершившееся сертификационным аудитом в конце 2010 года.

В результате системной работы ДТЭК снизился уровень производственного травматизма на предприятиях Компании: на 16% в 2010 году по сравнению с 2009 годом.

По словам исполнительного директора ДТЭК Юрия РЫЖЕНКОВА, «действующие на промышленных предприятиях правила техники безопасности часто нуждаются в дополнительном комплексном анализе и пересмотре, и внедрение стандартов OHSAS 18001:2007 позволяет привести систему управления охраной труда в соответствии с требованиями современного производства».

Ю. РЫЖЕНКОВ также убежден, что «очень важно, что новый подход к вопросам техники безопасности меняет психологию людей, заставляет их больше ценить свой труд и здоровье».

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,55% акций, и ОАО «Западэнерго», в которой ДТЭК принадлежит 24,9% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь», ассоциированная компания ОАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций АК «Киевэнерго», которая генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию.