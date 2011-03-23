Поступления в Пенсионный фонд в январе-феврале выросли на 21,3%

По оперативным данным, в Пенсионный фонд Украины из всех источников финансирования в январе-феврале 2011 года поступило 29 млрд. 252,4 млн. грн., что на 21,3%, или 5 млрд. 136,5 млн. грн., больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, собственные поступления ПФ составили 19 млрд. 676,4 млн. грн., что составляет 104,3% плановых назначений и на 22,8%, или 3 млрд. 647,5 млн. грн., больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за январь-февраль 2011 года составили 33 млрд. 716,1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины за 2010 год, по данным правительства, увеличился до почти 37,5 млрд. грн. по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн.

В 2011 году благодаря реализации пенсионной реформы дефицит ПФ ожидается на уровне 18 млрд. грн.

Кроме того, в правительстве обещают, что в результате пенсионной реформы в 2014 году бюджет ПФ может быть бездефицитным.