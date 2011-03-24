В Брюсселе проходят массовые манифестации

Брюссель. Сегодня в Брюсселе более 20 тыс. человек планируют выйти на манифестации в знак протеста против угроз зарплатам и против мер по экономии бюджетных расходов.

Как сообщают бельгийские СМИ, сторонники Генеральной федерации труда Бельгии начали собираться с рассвета в четырех пунктах сбора в столице для того, чтобы пройти маршем протеста к европейским институтам, где они планируют встретиться с манифестантами, созванными Европейской федерацией профсоюзов.

СМИ отмечают, что первые марши уже начались. Протестующие ведут себя спокойно.

Еще один бельгийский профсоюз – Конфедерация христианских профсоюзов – также собирает своих сторонников сегодня.

В связи с тем, что два бельгийских крупнейших профсоюзных объединения не смогли договориться о том, как будет проходить акция протеста, они проводят свои манифестации отдельно друг от друга, но с одинаковыми требованиями.

В связи с запланированными мероприятиями наблюдаются сложности с работой городского транспорта: часть маршрутов автобусов и трамваем отменены, часть – изменены. Кроме того, сегодня будут закрыты две станции метро, находящиеся в непосредственной близости от здания Совета ЕС, где сегодня вечером лидеры Евросоюза соберутся на саммит, в ходе которого, в частности, планируют принять решения о координации экономической политики.

Бельгийская полиция не рекомендует сегодня пользоваться автомобилями в Брюсселе. Как отмечают бельгийские СМИ, с утра в Брюсселе наблюдаются сложности с движением автотранспорта, в первую очередь, в центре города, где должны пройти акции протеста.