Председателем Федерации профсоюзов Украины переизбран Василий Хара

Сегодня, 24 марта, делегаты VI съезда Федерации профессиональных союзов Украины (ФПУ) переизбрали председателем ФПУ на следующий срок народного депутата от Партии регионов Василия ХАРУ.

Как передает корреспондент УНИАН, его кандидатуру поддержали 600 делегатов, 5 – проголосовали против.

Сегодня в работе форума примет участие и выступит с речью премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.