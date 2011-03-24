Председателем Федерации профсоюзов Украины переизбран Василий Хара
12:29, 24 марта 2011Соцполитика
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Сегодня, 24 марта, делегаты VI съезда Федерации профессиональных союзов Украины (ФПУ) переизбрали председателем ФПУ на следующий срок народного депутата от Партии регионов Василия ХАРУ.
Как передает корреспондент УНИАН, его кандидатуру поддержали 600 делегатов, 5 – проголосовали против.
Сегодня в работе форума примет участие и выступит с речью премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
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