В 2010 году трудовые договора для работы в РФ заключили 2 тыс. украинцев

По данным Министерства социальной политики Украины, в 2010 году трудовые договора для работы в Российской Федерации через лицензируемых посредников заключили 2 тыс. украинцев, разрешения на трудоустройство получили 220 тыс., приблизительно 3,5 млн. трудоустроились на основании временных разрешений на пребывание, которое действует в течение 90 дней.

Соответствующая информация размещена на сайте министерства.

Также сообщается, что вчера, 23 марта, в ходе рабочего визита первого заместителя министра социальной политики Василия НАДРАГИ в Москву был подписан Меморандум о сотрудничестве между Федеральной миграционной службой (Российская Федерация) и Минсоцполитики по вопросам трудовой миграции.

Меморандум разработан с целью обеспечения выполнения положений Соглашения между украинским и русским правительствами о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за границей. Документ предусматривает взаимодействие по вопросам внешней трудовой миграции по таким направлениям: постоянная работа по разъяснению рабочим-мигрантам порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории государства трудоустройства; усовершенствование механизмов правового регулирования процессов трудовой миграции; профилактика незаконного использования работодателями труда привлеченных иностранных работников; предоставление государственных и частных услуг в интересах легального осуществления трудовой деятельности мигрантами.