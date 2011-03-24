Литвин поддерживает Януковича в вопросе об отмене прожиточного минимума

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН поддерживает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в вопросе о необходимости отмены понятия «гарантированного размера прожиточного минимума».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЛИТВИН отметил, что именно понятие «прожиточный минимум» - «это наше изобретение». «Думаю, что не нужно ломать копья относительно этих формулировок, а главное – пенсия должна быть приличной и заработная плата должна быть приличной, а мы пока еще все подгоняем под прожиточный минимум», - добавил спикер.

В.ЛИТВИН отметил, что трудно ответить на вопрос, когда этот прожиточный минимум пересматривался и что он включает. Поэтому, по его словам, «постановка вопроса правильная». «Нам нужно меньше таких политических наслоений иметь, а жить реальной жизнью», - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 21 марта В.ЯНУКОВИЧ заявил о необходимости ликвидировать в Украине понятие «гарантированного размера прожиточного минимума».

«Нужно ликвидировать существование в бюджете такого позорного понятия, как гарантированный размер прожиточного минимума», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что статья 46 Конституции Украины требует обеспечения выплаты государственных социальных пособий на уровне не ниже прожиточного минимума.

«Поэтому прошу срочно внести законодательные предложения по урегулированию также и этого важнейшего социального вопроса», - заявил он.