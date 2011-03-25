Минприроды меняет правила экологических проверок крупных предприятий
Министерство экологии природных ресурсов Украины намерено изменить правила проведения проверок экологическими инспекциями крупных предприятий для получения более объективных результатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.
“Мы вводим новую практику работы экологической инспекции по стране. На крупные предприятия будут приезжать представители разных областей, не знакомые друг с другом. Будут выезжать минимум 15-30 человек с выездными лабораториями. Тогда мы с вами увидим правду, и тогда прекратятся эти рассказы о том, что экологических инспекторов покупают и за 500 долларов они поворачиваются и уходят от ворот. Поверьте, что теперь экологическая инспекция покажет, на что она способна и для чего она была создана”, - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.