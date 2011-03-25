Без закона об «упрощенцах» 200 тысяч предпринимателей потеряют работу – Королевская

В случае если законопроект о реформировании упрощенной системы налогообложения не будет принят до 1 апреля, около 200 «упрощенцев» не смогут продолжать свой бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ высказала сегодня журналистам, выступая на митинга по поводу Всеукраинского автомобильного марша протеста, который завершился сегодня на Европейской площади в Киеве.

По ее словам, на сегодня в Украине около 1,2 млн. предпринимателей работают на упрощенной системе налогообложения, из них 500 тыс. работают с юрлицами. С 1 апреля вступает в силу норма Налогового кодекса, согласно которой юрлица не смогут относить на валовые расходы затраты на приобретение товаров и услуг у «упрощенцев». «500 тыс. предприятий не смогут заниматься своим бизнесом», - сказала депутат. Таким образом, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, около 200 тыс. предпринимателей-«упрощенцев» из 500 тыс. могут закрыть свой бизнес.

«Мы все требуем здесь отставки правительства, потому что считаем, что это правительство не способно провести необходимые реформы», - резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ требования лидеров автопробега. Кроме того, они требуют прекращения репрессий против участников «налогового Майдана».

«Если власть не услышит сегодня наши требования, то следующим этапом мы выстроим щит свободы от Луганска до Львова - колону автомашин. И если не слышат голос, то мы усилим его гудками…» - сказала она.

Напомним, на Европейской площади в Киеве сегодня соединились автомобили Всеукраинского автомобильного марша протеста, который стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска.

Справка УНИАН. С 1 апреля 2011 года вступает в силу раздел ІІІ Налогового кодекса «Налог на прибыль предприятий», который запрещает включать в состав валовых расходов затраты на товары и услуги, приобретенные у физлиц – плательщиков единого налога.