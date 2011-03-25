Прожиточный минимум надо не отменять, а повышать – профсоюзы

В Национальном форуме профсоюзов Украины заявляют, что конституционное понятие “прожиточный минимум” надо не отменять, а повышать.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя НФПУ Мирослава ЯКИБЧУКА относительно инициативы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отменить понятие “прожиточного минимума”.

”Отмена прожиточного минимума – это профанация. Или Президент не так выразился, или его не так поняли. Ведь просто отменить прожиточный минимум невозможно, поскольку это понятие прописано в Конституции, в ст. 46, и к нему привязаны социальные выплаты”, - отметил М.ЯКИБЧУК.

По его словам, главная проблема прожиточного минимума в Украине заключается в том, что он рассчитывается по стандартам 2000 года и не имеет ничего общего с реальной суммой месячного проживания.

М.ЯКИБЧУК напомнил, что полгода назад НФПУ проводил социальный эксперимент, в ходе которого участники из разных регионов месяц выживали на сумму тогдашнего прожиточного минимума в 907 грн. Тогда участники доказали, что полноценно выжить на прожиточный минимум невозможно, и он должен составлять не менее 2356 грн.

”Согласно бюджету, на этот год заложен рост прожиточного минимума до 953 грн. Это абсолютно нереальная цифра, ведь с учетом инфляции эта сумма должна быть не менее 2500 грн. Украинский прожиточный минимум, как отметил Президент, действительно позорный. Но его надо не изымать из бюджета, а повышать до реального уровня. И тогда не важно, как термин, к которому будут привязываться другие социальные расходы, будет называться. Это может быть и “прожиточный минимум”, как это есть сегодня в Украине, или “черта бедности”, то есть половина средней зарплаты, к которой привязывается социальная политика в Европе”, - подчеркнул председатель НФПУ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о необходимости отмены в бюджете понятия “прожиточный минимум”.