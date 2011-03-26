Тигипко готов уйти в отставку в случае отсрочки проведения пенсионной реформы

Вице-премьер-министр-министр социальной политики Сергей ТИГИПКО готов уйти в отставку в случае отсрочки с проведением пенсионной реформы в Украине до июля 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об он заявил в эфире телеканала Интер.

«Я действительно считаю, что мы должны до июня провести максимальное количество этих реформ, в том числе, пенсионную. Я не верю, что в сентябре, когда до выборов останется год, мы сможем проводить непопулярные реформы. Я могу сказать, если в июне, июле максимум, мы не примем этих решений, моя позиция будет очень простая и жестка – я уйду в отставку», - сказал С.ТИГИПКО.

«Я согласился с тем, что мы можем еще месяц-полтора, максимум два работать для того, чтобы провести те, или иные положения пенсионной реформы, но я абсолютно уверен, что в эту сессию, до конца, скажем, июня мы обязаны просто принять пенсионную реформу», - отметил он.

Также вице-премьер-министр сообщил, что на следующей неделе будет обнародован законопроект о легализации заработных плат и рабочих мест: «В конце следующей недели я обнародую и мы начнем обсуждать новый законопроект о легализации, скорее всего, там будет два законопроекта. Мы предложим целый ряд жестких решений».