Долги по зарплате в Украине выросли на 5,3%

В Украине задолженность по выплате заработной платы в феврале 2011 года выросла на 5,3% и на 1 марта составила 1,415 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным статистики, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 марта т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 марта составила 290,607 млн. грн. (в феврале 2011 года увеличилась на 15,4%, по сравнению с 1 марта 2010 года – сократилась на 3,8%), в Харьковской – 153,202 млн. грн. (в феврале рост на 1,5%, по сравнению с 1 марта 2010 года – на 19,3%), в Луганской – 123,017 млн. грн. (в феврале рост на 5,1%, по сравнению с 1 марта 2010 года – снижение на 19,1%), в Киеве – 151,045 млн. грн. (в феврале рост на 8,2%, по сравнению с 1 марта 2010 года – снижение 5,1%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 19 областях Украины, а также в Севастополе, Киеве и АР Крым. Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 5 областях.

В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 марта т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 3,329 млн. грн. (в феврале сумма задолженности снизилась на 25,4%, по сравнению с 1 марта 2010 года – на 63,6%), а также в Ивано-Франковской – 7,7827 млн. грн. (в феврале снизилась на 2,6%, по сравнению с 1 марта 2010 года – на 43,7%), Ривненской – 7,86 млн. грн. (в феврале снизилась на 4,3%, по сравнению с 1 марта 2010 года – на 60,4%) и Севастополе – 10,314 млн. грн. (в феврале рост на 10%, по сравнению с 1 марта 2010 года – снижение на 3,4%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн. В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.