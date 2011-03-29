Тигипко: вопрос о пенсионной реформе будет вынесен на рассмотрение ВР в конце мая-июне

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергея ТИГИПКО считает, что вопрос о пенсионной реформе будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины в конце мая – июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе беседы с журналистами в рамках украинского саммита "Могут ли настоящие реформы быть реализованными в жизни?".

По словам С.ТИГИПКО, на следующей пленарной неделе вопрос пенсионной реформы рассматриваться не будет.

«На следующей пленарной неделе парламент рассматривать пенсионную реформу не будет», - сказал вице-премьер.

По его словам, продолжится разъяснительная работа относительно необходимости проведения пенсионной реформы, после которой вопрос пенсионной реформы будет вынесен на рассмотрение парламента.

«Я считаю, где-то в конце мая - начале июня мы можем и должны поставить этот вопрос на голосование в парламенте», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины, был обнародован на сайте Верховной Рады Украины в декабре 2010 года.

18 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что законопроект о пенсионной реформе не готов к рассмотрению в Верховной Раде.

«Я ежедневно получаю огромное количество писем от общественных организаций, граждан Украины, которые указывают на то, что люди не знакомые с положениями этого закона… Фактически, не знакомы с пенсионной реформой», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства отметил, что прежде чем рассматривать законопроект о пенсионной реформе в парламенте, необходимо провести разъяснительную работу положений закона среди граждан.

Для получения очередного транша по кредиту МВФ Украина должна принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года.