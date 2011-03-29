Украина без пенсионной реформы не сможет получить средства МВФ - Тигипко

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украине без проведения пенсионной реформы не удастся получить средства Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сообщил сегодня в выступлении на «Украинском саммите: Могут ли настоящие реформы быть воплощены в жизнь».

«Получить средства МВФ без пенсионной реформы мы не сможем», - отметил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что Украина не может отказаться от сотрудничества с Фондом, так как не имеет ресурсов для того, чтобы обеспечить выздоровление экономики после кризиса.

«Менять ситуацию и уходить от МВФ мы не имеем права, потому что у нас нет фондов Европейского Союза, которые могут перестраховывать страны ЕС. Остаться один на один – это означает, что придется резать реальные зарплаты и реальные пенсии, как это уже делают в других странах, к этому придти мы не имеем права», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины, был обнародован на сайте Верховной Рады Украины в декабре 2010 года.

Для получения очередного транша из кредита МВФ Украина должна принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года.

Такое обязательство закреплено в проекте меморандума об экономической и финансовой политике, согласованном украинским правительством и миссией МВФ по результатам ее работы в Киеве с 1 по 14 февраля 2011 года.

Чтобы рассчитывать на рассмотрение советом директоров МВФ вопроса о выделении очередного транша в середине апреля, Киев должен до конца марта принять пенсионный закон, который отвечает принципам, изложенным в прошлогодних версиях меморандума (предварительное условие).