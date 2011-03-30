Средняя зарплата в феврале выросла на 41 грн.

Уровень средней заработной платы в Украине в расчете на одного штатного работника в феврале 2011 года вырос на 41 грн. – до 2238 грн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Самый высокий уровень средней заработной платы зафиксирован по итогам февраля в Киеве (3555 грн.), Донецкой (2726 грн.), Киевской (2476 грн.) и Днепропетровской (2475 грн.) областях, самый низкий – в Тернопольской (1671 грн.), Черновицкой (1736 грн.) и Волынской (1738 грн.) областях.