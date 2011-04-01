Согласно Государственному бюджету на 2011 год, с сегодняшнего дня повышаются социальные стандарты.

Документом предусматривается, что с 1 апреля прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц повышается на 17 грн. и устанавливается в размере 911 грн., с 1 октября - 934 грн., с 1 декабря - 953 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения устанавливаются следующие размеры прожиточного минимума: для детей до 6 лет: с 1 апреля - 832 грн., с 1 октября - 853 грн., с 1 декабря - 870 грн.; для детей от 6 до 18 лет: с 1 апреля – 997 грн., с 1 октября - 1022 грн., с 1 декабря - 1042 грн.; для трудоспособных граждан: с 1 апреля - 960 грн., с 1 октября - 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.; для утративших трудоспособность: с 1 апреля – 764 грн., с 1 октября - 784 грн., с 1 декабря - 800 грн.

Уровень минимальной заработной платы с 1 апреля повышается на 19 грн. – до 960 грн., с 1 октября он будет составлять 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.; в почасовом размере: с 1 апреля - 5,77 грн., с 1 октября - 5,92 грн., с 1 декабря - 6,04 грн.

С сегодняшнего дня также повышается размер минимальной пенсии на 14 грн. – до 764 грн.