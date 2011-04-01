Янукович подписал закон о порядке оформления выездных документов за границу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно порядка оформления выездных документов за границу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом установлено, что гражданам Украины, которые постоянно или временно проживают за рубежом и достигли 16-летнего возраста, может оформляться в дипломатических учреждениях Украины паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Также, по закону, оформление паспорта гражданам Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, проводится на основании нотариального заверенного ходатайства родителей или их законных представителей в случае необходимости в самостоятельном выезде таких лиц за границу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 марта приняла в целом Закон "О внесении изменения в статью 4 Закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" при поддержке 269 народных депутатов из 383, зарегистрированных в сессионном зале.