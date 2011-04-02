Тигипко не исключает уменьшения вдвое размера пенсионных отчислений

Варшава. Вице-премьер министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО не исключает уменьшения размера отчислений ко второму уровню пенсионной системы, которую планируется внедрить в Украине с 2013 года, до 3,5% из предусмотренных в настоящее время 7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал журналистам в Варшаве, где в ходе двухдневного визита изучал польский опыт проведения реформ.

”Я вижу, что эти 7%, которые определены в нашем законодательстве, могут в перспективе для нас создать достаточно серьезные проблемы”, - отметил он.

Отвечая на уточняющее вопрос УНИАН, С.ТИГИПКО не исключил, что размер отчислений будет уменьшен до уровня, который в рамках пенсионной реформы хочет внедрить Польша.

Министр отметил, что польская власть сейчас вынуждена уменьшать размер отчислений, которые каждый поляк может направлять в частные пенсионные фонды, вместо государственного, из-за его растущего дефицита (который финансируется за счет заимствований и ведет к росту государственного долга - УНИАН).

„То, что я услышал, - чрезвычайно тяжело отходить от тех решений, которые уже приняты, потому что сформировано мощное лобби банков, страховых компаний, финансовых посредников, которые работают с этими деньгами, и, безусловно, терять колоссальный объем своего заработка тяжело”, - сказал вице-премьер.

С.ТИГИПКО сообщил, что правительство планирует до октября 2011 года подготовить все необходимы решения в рамках создания в Украине второго уровня пенсионной системы.

Справка УНИАН. Правительство и Сейм Польши, несмотря на острую критику экспертов и недовольство поляков, приняли решение об уменьшении отчислений из зарплаты в частные пенсионные фонды с введенных в 1999 году 7,3% до 2,3% с мая этого года.

Размер отчислений в частные фонды в последующие годы должен расти, чтобы в 2017 году составить 3,5%.

Для утверждения реформы нужна только подпись Президента.

По оценкам правительства, благодаря уменьшению отчислений дефицит государственного пенсионного фонда в текущем году будет меньше почти на 4 млрд. дол., а до 2020 года ПФ должен дополнительно получить свыше 65 млрд. долларов.

Поляки с 1999 по 2010 год в частные пенсионные фонды направили свыше 50 млрд. долларов.