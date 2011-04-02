Украина планирует до начала июня подписать договор о пенсионном обеспечении украинцев в Польше

Варшава. Министерства труда и социальной политики Украины и Польши планируют подписать договор о пенсионном обеспечении граждан обеих стран до начала июня этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Варшаве вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, который находился с рабочим визитом в Польше.

По его словам, министерства практически завершили согласование параметров документа. „Думаю, месяц-два и сможем подписать”, - сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что документ будет касаться пенсионного обеспечения украинцев, проживающих постоянно в Польше, и поляков, проживающих в Украине.

„Если украинцы выедут в Польшу и решат остаться там, то часть пенсионного обязательства будет компенсировать Украина, и наоборот”, - объяснил он.

По его словам, новый документ упростит нынешние процедуры получения пенсии.

Вице-премьер также сказал, что украинские и польские эксперты в ближайшее время планируют обсудить причины массового нелегального трудоустройства граждан Украины в Польше и найти способы для поощрения легальной работой.

По данным украинских правительственных чиновников, которых озвучил С.ТИГИПКО, в Польше работают около 300 тыс. украинцев.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины являются абсолютными лидерами среди иностранцев, работающими в Польше: в прошлом году для них работодатели зарегистрировали почти 170 тыс. заявок (свыше 90% всех зарегистрированных) на сезонную работу.

Еще 13 тыс. украинцев получили официальные разрешения на работу, что составляет треть всех выданных.

По данным польской власти, в 38-миллионной Польше легально постоянно проживают почти 30 тыс. украинцев.