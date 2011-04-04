Кабмин может передать контролирующие функции соцфондов налоговой - Тигипко

Варшава. Украинское правительство может решить передать контролирующие функции государственных социальных фондов Государственной налоговой службе для уменьшения их расходов и количества контролирующих органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Варшаве 2 апреля сказал вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, который находился с визитом в Польше.

Он отметил, что некоторые государственные фонды тратят на администрирование больше 10% средств, которые они собирают, назвав это „чрезвычайно неэффективным” использованием средств.

По словам С.ТИГИПКО, для более эффективной системы необходимо внедрять программное обеспечение и передавать часть функций другим государственных органам.

„Я вижу, что фонды сами по себе, как организации, инвестирующие и использующие эти средства, могут остаться, но не обязательно им собирать и контролировать это. У нас достаточно много контролеров”, - отметил С.ТИГИПКО, комментируя УНИАН возможность объединения всех фондов в один.

„Возможно, перейти на систему, когда этим будет исключительно заниматься налоговая администрация, и тогда мы сможем сократить тех контролеров, которые могут быть в пенсионном и других фондах, а это уменьшение администрирования. Тогда людям больше достанется”, - добавил он.

С.ТИГИПКО сказал, что правительство пока не имеет "окончательных" планов по этому вопросу, но заверил, что он будет решаться.

Он также сообщил, что в Польше его заинтересовала робота фонда ZUS, который занимается выплатой пенсий и других социальных выплат, заметив, что в ближайшее время детальнее с его работой будут знакомиться его советники.

„Я вижу, что есть хорошие подходы, которые нам стоит изучить”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, С.ТИГИПКО 31 марта - 1 апреля находился с рабочей поездкой в Польше, где изучал опыт проведения реформ, в первую очередь пенсионной.