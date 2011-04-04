В Йемене при столкновении полиции с демонстрантами пострадали свыше 400 человек

В Йемене в ночь на понедельник при разгоне антиправительственной демонстрации пострадали свыше 400 человек.

Как передает «Газета.Ru», несколько тысяч человек предприняли попытку пройти маршем к президентскому дворцу в городе Ходейда. Протестная акция была организована в связи с разгоном демонстрации в городе Таиз в воскресенье, когда погибли два человека и пострадали несколько сотен.

Марш стартовал в 02.00 по местному времени (03.00 мск). Попытка полиции пресечь акцию вылилась в столкновение с демонстрантами, был применен слезоточивый газ.

На данный момент имеется информация о 409 пострадавших.