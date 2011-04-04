Поступления в бюджет Пенсионного фонда выросли на 22,8%

В январе-марте 2011 года поступления в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) составили 30,9 млрд. грн., что на 22,8%, или на 5,7 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Прирост к плановым показателям составил 3,8%.

Об этом говорится в сообщении ПФУ, обнародованном на официальном сайте фонда.

В январе-марте т.г. на финансирование пенсионных программ из Государственного бюджета было выделено 14,4 млрд. грн.

Общий объем расходов ПФУ составил 50,8 млрд. грн., что на 6,4 млрд. грн. больше по сравнению с январем-мартом 2010 года. При этом потребность в средствах на пенсионные выплаты в марте составляла 17,1 млрд. грн., что на 2,2 млрд. грн. больше потребности марта 2010 года.

В ПФУ сообщают, что с введением закона о едином социальном взносе увеличились поступления в бюджет фонда от предпринимателей-«упрощенцев»: в январе-феврале 2011 года в бюджет ПФУ поступило 898 млн. грн., что на 655,6 млн. грн. больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Также увеличились поступления от предприятий угольной отрасли благодаря решению правительства об отмене моратория на уплату пенсионных взносов. Так, в январе-марте т.г. поступило 726 млн. грн., что на 630 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом в 2010 году.

В результате проведенного пересчета пенсий, с 1 апреля средний размер пенсии увеличился до 1 166 грн.