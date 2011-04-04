Кабмин на следующей неделе внесет в ВР законопроект об изменениях в бюджет - Клюев

Правительство на следующей неделе внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

Он отметил, что в правительстве работают над тем, чтобы учителям были выплачены 20% надбавки. «Мы уже разработали изменения в бюджет на 2011 год. Там 365 млн. грн.», - отметил А.КЛЮЕВ.

При этом он добавил, что «на следующей неделе эти изменения в бюджет будут внесены в ВР».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о введении 20-процентной надбавки к окладам всех категорий работников образования.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.