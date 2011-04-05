Законопроект о пенсионной реформе могут отозвать

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что зарегистрированный в парламенте проект закона о проведении пенсионной реформы, внесенный правительством, будет отозван.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга.

По его словам, вчера состоялось заседание фракции Партии регионов с участием Сергея ТИГИПКО. На заседании обсуждался законопроект о пенсионной реформе.

«Мы определились относительно другого – он нуждается в серьезной доработке. Я даже не исключаю тот вариант, что в процессе доработки мы можем прийти к формуле, когда тот законопроект, который есть, может быть отозван, а на его замену может быть подан другой законопроект», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины, был обнародован на сайте Верховной Рады Украины в декабре 2010 года.

18 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что законопроект о пенсионной реформе не готов к рассмотрению в Верховной Раде.

«Я ежедневно получаю огромное количество писем от общественных организаций, граждан Украины, которые указывают на то, что люди не знакомы с положениями данного закона. Фактически, не знакомы с пенсионной реформой», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства отметил, что прежде чем рассматривать законопроект о пенсионной реформе в парламенте, необходимо провести разъяснительную работу положений закона среди граждан.

Для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна была принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года.

С.ТИГИПКО прогнозировал, что вопрос о пенсионной реформе будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины в конце мая – в начале июня.