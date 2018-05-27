Порвет ли власть "зарплатные конверты"?

Правительство представило план основных мер по борьбе с зарплатами в конвертах и другими манипуляциями в сфере оплаты труда. В течение ближайшего месяца оно намерено доработать законопроекты по легализации заработных плат, обсудив подходы к решению проблемы с работодателями и профсоюзами. Доработка, судя по всему, будет жесткой - пока все стороны негативно отзываются о презентованных инициативах. Основной месидж - такими методами легализации не добиться, наоборот - схемы станут еще более утонченными. Фактически вводится еще один репрессивный административный механизм для давления на бизнес, вместо стимулирования и создания условий для работы "на свету".

Основные идеи на текущей неделе презентовал вице-премьер-министр-министр социальной политики Сергей Тигипко как в Европе, так и в Украине, правда, с небольшими отклонениями в оценках результатов. Выступая в Польше, вице-премьер-министр заявил, что введенные меры принесу в соцфонды 60-70 млрд. грн., а на пресс-конференции в Киеве немного уменьшил амбиции – до 50 млрд. грн.

Кроме того, источниками пополнения «худеющего» бюджета ПФ, который выкачивает значительную часть средств из госбюджета, являются 145 млрд. грн. теневого фонда оплаты труда, считает С.Тигипко.

Добраться до него правительству будет не очень легко, поскольку значительная доля данных средств контролируется людьми, наделенными немалой властью. По этому, борьба с тенью будет либо выборочная либо формальная. Впрочем, презентация "антитеневых" законопроектов ограничилась словесным описанием идей - тексты пока не обнародованы.

Предлагаются жесткие кнуты и черствые пряники...

В новых законопроектах, отмечает С.Тигипко, предлагается изменить методологию определения минимальной заработной платы. «Мы изменили методологии самого понимания минимальной заработной платы, привели его к международным стандартам. Туда не включаются доплаты, надбавки компенсационного характера, тяжелые условия труда, ночное время. Все прочие надбавки, премии – включаются», - рассказал С.Тигипко.

Также будет введена гарантированная заработная плата, поделенная на 8 категорий. Будут установлены коэффициенты зарплат в соответствии с конкретной категорией работника. Такая мера, по словам вице-премьер-министра, позволит руководителю предприятия не оформлять себе минимальную зарплату, как это возможно сегодня, и, соответственно, платить с нее пенсионные взносы и налоги в полной мере. К примеру, если для уборщика минимально возможная зарплата будет составлять 960 грн., то директор предприятия не может получать меньше 5 тыс. грн. Кстати, гарантированные заработные платы будут введены исключительно для частного сектора, а именно для предприятий, на которых не заключены отраслевые соглашения.

Самым большим разделом презентованных законопроектов оказалась ответственность предприятий за нарушения в сфере трудовых отношений. Несмотря на то, что предлагается ввести только административную ответственность, штрафы все же внушительные – за уклонение от официального оформления работника – 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов – 34 тыс. грн. за каждое наемное лицо. Ответственность руководителей предприятий оказалась помягче – до 8,5 тыс. грн. за каждого работника, по которому выявлены нарушения в оплате труда, оформлении и т.д.

Также предлагается усилить контролирующие органы – Госналогслужбу и Инспекцию по труду. На последнюю, к слову, С.Тигипко не возлагает больших надежд, отмечая, что там не хватает сотрудников. В таком случае, каким образом будет проходить контроль за соблюдением законодательства и выявлением нарушений в вопросах трудовых отношений, пока остается невыясненным.

Репрессии легализации не помогут...

Правительственные инициативы по вытаскиванию зарплат из "тени" попали под критику работодателей. Как отмечает исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, отношение работодателей к предложенным законопроектам в основном негативное. Их главный аргумент – рыночная экономика не предусматривает административного регулирования заработных плат. «Предприятие будет получать два вида взысканий за нарушение законодательства в сфере труда – по данному законопроекту финансовое и по Административному кодексу. То есть за одно и то же нарушение дважды предусмотрена ответственность», - комментирует А.Мирошниченко введение штрафов за нарушение трудового законодательства.

Также работодатели против необоснованно высоких штрафов: «Необоснованный размер штрафов – 34 тыс. грн. за каждого работника. Если объем продукции 300-400 тыс. грн., то такой штраф нереальный».

Более того, отмечает А.Мирошниченко, несмотря на заявления С.Тигипко о том, что в законопроектах предусмотрена исключительно административная ответственность за нарушение трудовых отношений, работодатели все же усмотрели в документах прямой отсыл к Уголовному кодексу. «В тех законопроектах учтена прямая криминальная ответственность», - говорит он.

Работодатели также негативно оценили введение такого механизма как гарантированная заработная плата, назвав его «советским анахронизмом».

Кстати, с ними согласны и представители оппозиционных сил. Заместитель председателя политсовета «Нашей Украины», народный депутат Виктор Матчук считает, что введение так называемых «гарантированных заработных плат» для профессионально-квалификационных групп не учитывает современные реалии, при которых директор или главный бухгалтер на малом предприятии в районном центре по объективным причинам может получать во много раз меньшую зарплату, чем получают специалисты на аналогичных должностях в крупных корпорациях.

По мнению Матчука, для того, чтобы легализация фонда оплаты труда была успешной, нужно обеспечить три основных условия: усиление ответственности за неофициальное трудоустройство должно сопровождаться снижением размера единого социального взноса, в первую очередь для малого бизнеса; размер пенсионных отчислений в накопительный фонд должен быть установлен на уровне не ниже 10%, в то время как отчисления в солидарную систему надо постепенно снижать; гарантированные размеры зарплаты работников должны внедряться с коэффициентом, который будет учитывать размер предприятий, их оборот и место расположения.

Впрочем, работодатели усмотрели и позитив - целых два. По словам А.Мирошниченко, более корректно выписана процедура начисления минимальной заработной платы и ее соотношение с тарифом первого разряда. «Это те два позитива, которые мы видим, больше их нет», - отметил он.

Его вердикт в целом: «Данные законопроекты не будут способствовать легализации зарплат, они скорее загонят их в тень – [их реализация] или сократит количество предприятий, или приведет к увольнению людей».

Не менее пессимистично отнеслись к презентованным законопроектам профсоюзы. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондрюк считает, что само государство делает две вещи, которые загоняют зарплату "в тень". Первая – это искусственное занижение размера минимальной заработной платы. Вторая – на сегодня нет ответственности за несвоевременную выплату заработной платы. «Поэтому значительная часть предприятий «маневрирует» заработной платой, не выплачивая ее вообще или выплачивая ее в конвертах. Поэтому создание таких условий, чтобы было экономически невыгодно задерживать зарплату является существенным фактором детенизации зарплат», - отмечает он.

С.Кондрюк видит корень проблемы теневых зарплат в том, что в Украине нет публичной идеологии относительно важности выплаты «белых» зарплат. «Вопрос не в С.Тигипко в данной теме, это проблема всего общества. Настало время перевести в государственную политику формирование культуры уплаты налогов и заработной платы», - уверен он.

Также представитель профсоюзов подчеркивает важность общественного примера привлечения к ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства: «Не является важным срок заключения (за нарушение – авт.), важными являются сами примеры, сами публичные факты привлечения к ответственности за нелегальные выплаты зарплат».

Представитель профсоюзов обратил внимание еще на один важный момент - ситуация с налогообложением очень высоких доходов физлиц. И на имеющиеся, но не использующиеся на сегодня резервы для пополнения бюджета. По его словам, на сегодня с заработной платы взимается самый высокий подоходный налог – 15%. При этом доходы богатых людей - это уже давно не зарплаты, а дивиденды и другие источники, которые облагаются налогом в размере 5%. «Совместно с детенизацией заработных плат необходимо детенизировать доходы, которые получают самые богатые люди. Такой подход позволил бы значительно пополнить государственный бюджет», - говорит С.Кондрюк.

Вердикт профсоюзов – предложенные законопроекты по детенизации вряд ли могут быть приемлемыми для профсоюзов.

Какая налоговая амнистия?! Мы идем своим путем!

Если судить с точки зрения украинских реалий, то большие размеры штрафов абсолютно не буду способствовать выходу зарплат из конвертов, поскольку, как признается сам С.Тигипко, нагрузка на фонд оплаты труда в размере более 40% является самой высокой, по сравнению с развивающимися экономиками. Интересно, что правительственный чиновник не вспоминает о таком действенном механизме по легализации, как налоговая амнистия. Хотя в тех странах, где он изучает опыт борьбы с "тенью", этот метод применялся и довольно эффективно.

Эксперты выражаются даже более конкретно - нигде в мире не принимались законопроекты, направленные на ликвидацию теневых доходов. Везде законодательство как раз сводилось к тому, чтобу создать условия для добровольного выхода "на свет", выманивая не обещанием штрафов, а более выгодными условиями деятельности. Но Украина продолжает прорубать собственную просеку в законотворческих чащах.

В свое время украинские деятели предлагали провести налоговую амнистию – закрыть глаза на "сомнительно" заработанные капиталы, получение не совсем легальных доходов и т.д. и таким образом дать возможность предприятиям выйти из тени, начать платить налоги, а параллельно повысить налоговые и пенсионные отчисления. Не утратила своей актуальности идея и сегодня (естественно, речь не идет об амнистировании "криминальных" доходов, а исключительно о тех, с которых немножко недоплатили налогов).

Так, в конце 2009 года налоговая амнистия в Италии позволила вернуть в страну более 80 млрд. евро. Правительство страны посчитало амнистию удачной, и решило продлить ее до апреля 2010 года. Амнистия вернула в бюджет около 4 млрд. евро. Значительную выгоду получили и малые банки и управляющие компании страны. В России результат налоговой амнистии, объявленной в октябре 2008 года, оказался скромнее – 3 млрд. рублей. Подобные меры принимались в США, Англии и т.д.

О необходимости налоговой амнистии заявлял и сам С.Тигипко перед последними президентскими выборами. Тогда он отмечал, что компании и граждане скрывают доходы только потому, что не верят, что их деньги пойдут на развитие инфраструктуры или социальную поддержку, а не будут разворованы или потрачены на выборы. Выборы закончились - взгляды изменились?

На практике идея трансформировалась в Налоговый кодекс, разработанный под руководством С.Тигипко и негативно повлиявшем на доверии к нему со стороны граждан. Параллельно коррупцию никто не отменял, социальное напряжение только растет и на этом фоне попытка грубо "залезть в конверт" рядовых украинцев чревато «майданами». Тем более, что в большинстве своем народ согласен работать "по-белому", лишь бы без "драконовских" отчислений и с наличием уверенности в эффективности использования этих самых честно уплаченных налогов. Пока выполнение обоих условий довольно проблематично.

Оппозиционные партии также считают, что любые административные репрессии власти против работодателей последние с успехом перебросят на собственных наемных работников. Виктор Матчук подчеркивает, что «законопроекты вице-премьера Сергея Тигипко содержат преимущественно репрессивные нормы, которые вместе с Налоговым кодексом и Законом "О едином социальном взносе" заставят работодателей сокращать рабочие места и уменьшать фактический размер зарплаты работников". При этом, недоумевает Матчук, остается непонятным, почему украинская власть отказалась от успешного польского опыта решения проблемы легализации заработной платы экономическими стимулами через внедрение второго уровня пенсионной системы и страхования медицинских услуг.

В то же время, как отмечает А.Мирошниченко, налоговой амнистии должны предшествовать определенные условия. Главное – это доверие со стороны тех, кто подпадет под такую амнистию. Кроме того, легализацию должны пройти все – не только предприниматели, но и государственные служащие. «Идея правильная, к ней надо идти, но сегодня она несвоевременная», - считает он.

Заслуживает внимания и точка зрения С.Кондрюка, который отмечает, что под налоговую амнистию попадут и самые-самые богатые граждане, а как раз этого-то допускать и нежелательно, т.е. проводить такую реформу сегодня неуместно. "Самые-самые", конечно, должны уплатить все налоги в пользу государства, однако легализация таких громадных капиталов путем амнистии будет чересчур выгодна в первую очередь им и, мягко говоря, недостаточно выгодна бюджету.

Подытоживая, стоит отметить, что «выманивая» зарплаты из тени, правительству необходимо предложить достойную «приманку» - в частности, снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Во-первых, такой подход позволит и без введения санкций вывести часть предпринимателей в легальное трудовое поле. Во-вторых, позволит не накалять ситуацию в обществе, поскольку пока остается неясным, не будут ли зарплаты выведены из тени за счет самих наемных работников.

По словам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, в развитых государствах средний уровень налогообложения фонда оплаты труда от коммерческой прибыли предприятий составляет около 16%, в Европе – 27%. Он считает, что украинская власть должна ориентироваться на снижение данного показателя, который на сегодня в Украине составляет минимум 43%, а в перспективе – стремиться к созданию таких условий труда, при которых «работать по закону будет выгодно всем».

Также, говорит А.Кинах, в Украине отсутствует заинтересованность работающего населения в получении «белых» зарплат, например, в виде тех же индивидуальных накопительных пенсионных счетов.

Оценивая разработанные Минсоцполитики законопроекты, президент УСПП отметил, что эти законодательные инициативы преимущественно направлены на усиление административной, фискальной и уголовной ответственности работодателей, что может привести к появлению еще более «утонченных» теневых схем выплаты зарплат.

Пока же понятно, что власть пытается вскрыть "конверты" с зарплатами антиэкономическими административными методами, в очередной раз "надавив" на наименее защищенную часть нашего общества - рядового украинца, наемного работника, практически полностью зависящего от зарплаты и воли собственника (будь-то частного или государственного). Законопроекты настолько одиозны и вызывают настолько единые негативные оценки, что даже начинаешь задумываться - а для чего они, собственно, в таком виде вытянуты на свет божий. Остается надежда, что в Верховной Раде народные избранники существенно подкорректируют данные проекты. Впрочем, печальный для народа и удачный для власти опыт "продавливания" Налогового кодекса заставляет сомневаться...

Юлия Главацкая (УНИАН)