Законопроекты о легализации зарплат могут еще больше тенезировать их – эксперт

Предложенные правительством законопроекты по легализации заработных плат, которые на этой неделе представил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, не дадут желаемого эффекта и могут еще больше тенезировать их.

Такое мнение УНИАН высказал исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей МИРОШНИЧЕНКО.

«Данные законопроекты не будут способствовать легализации зарплат, они, скорее, загонят их в тень – (их реализация – УНИАН) или сократит количество предприятий, или приведет к увольнению людей», - считает он.

По словам А.МИРОШНИЧЕНКО, отношение работодателей к предложенным законопроектам в основном негативное. Их главный аргумент – рыночная экономика не предусматривает административного регулирования заработных плат. «Предприятие будет получать два вида взысканий за нарушение законодательства в сфере труда – по данному законопроекту финансовое и по Административному кодексу. То есть, за одно и то же нарушение дважды предусмотрена ответственность», - комментирует А.МИРОШНИЧЕНКО введение штрафов за нарушение трудового законодательства.

Также работодатели против необоснованно высоких штрафов: «Необоснованный размер штрафов – 34 тыс. грн. за каждого работника. Если объем продукции 300-400 тыс. грн., то такой штраф нереальный».

Более того, отмечает А.МИРОШНИЧЕНКО, законопроекты, кроме усиления административной ответственности, также предусматривают уголовную.

Работодатели также негативно оценили введение такого механизма, как гарантированная заработная плата, назвав его «советским анахронизмом».

Позитивным, по мнению А.МИРОШНИЧЕНКО, является то, что более корректно выписана процедура начисления минимальной заработной платы и ее соотношение с тарифом первого разряда. «Это те два позитива, которые мы видим, больше их нет», - отметил он.

По словам заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины Сергея КОНДРЮКА, государство делает две вещи, которые загоняют зарплату "в тень". Первая – это искусственное занижение размера минимальной заработной платы. Вторая – на сегодня нет ответственности за несвоевременную выплату заработной платы. «Поэтому значительная часть предприятий «маневрирует» заработной платой, не выплачивая ее вообще или выплачивая ее в конвертах. Поэтому создание таких условий, чтобы было экономически невыгодно задерживать зарплату является существенным фактором детенизации зарплат», - отмечает он.

Также представитель профсоюзов подчеркивает важность общественного примера привлечения к ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства: «Не является важным срок заключения (за нарушение – УНИАН), важными являются сами примеры, сами публичные факты привлечения к ответственности за нелегальные выплаты зарплат».

С.КОНДРЮК обратил внимание еще на один важный момент - ситуация с налогообложением очень высоких доходов физлиц. По его словам, на сегодня с заработной платы взимается самый высокий подоходный налог – 15%. При этом доходы богатых людей - это уже давно не зарплаты, а дивиденды и другие источники, которые облагаются налогом в размере 5%. «Совместно с детенизацией заработных плат необходимо детенизировать доходы, которые получают самые богатые люди. Такой подход позволил бы значительно пополнить государственный бюджет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО представил нормы трех законопроектов, направленные на легализацию заработных плат в Украине. По его словам, на сегодня теневой фонд оплаты труда оценивается в размере 145 млрд. грн.

Законопроекты будут дорабатываться в течение месяца, после чего будут представлены в парламенте.