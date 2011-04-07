Президент: у меня много замечаний к идеологии пенсионной реформы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что у него очень много замечаний к идеологии последних наработок в сфере пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

«Я их высказывался прямо и открыто. Главная цель этой реформы – гарантировать достойную старость нашим родителям и, в то же время, обеспечить высокий уровень защищенности молодых поколений, наших детей», - сказал он.

По его словам, для этого нужно оптимизировать ситуацию с Пенсионным фондом, не допустить его обескровливания и зависимости от государственного бюджета.

В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость, наконец, навести порядок с необоснованными привилегиями. «Только труд и собственные достижения будут критерием уровня пенсионного обеспечения», - подчеркнул он.

Президент высказался за необходимость новых механизмов накопления трудовых взносов работающих. «В конечном итоге, нужно максимально эффективно использовать страховые накопления как ресурс для развития экономики в гарантированных и защищенных государством сферах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В результате, считает глава государства, пенсионная система будущего перестанет быть грузом для государства. «Она станет эффективным и надежным источником социального обеспечения и дополнительным ресурсом экономического развития», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.