Янукович выступает за усовершенствование законов о мирных собраниях

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за усовершенствование законодательного регулирования сферы гражданской активности, в частности, принятие законов «О мирных собраниях» и «Об общественных организациях».

Об этом говорится в его ежегодном послании к Верховной Раде «Модернизация Украины - наш стратегический выбор».

В 2011 год Украина вошла с решением Конституционного Суда о неконституционности изменений в Основной Закон, принятых в 2004 году, и именно Конституция 1996 года может стать той политико-правовой моделью, от которой следует отталкиваться при модернизации политической системы страны в интересах каждого гражданина и общества в целом, заметил Президент.

Говоря о начатых реформах в Украине, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что знаковым результатом политических изменений стала активизация общественных дискуссий относительно краеугольных вопросов общественного развития: цивилизационного выбора страны, внешне- и внутриполитических приоритетов, особенностей демократического развития, концепции экономических реформ и тому подобное.

«2010 год можно рассматривать как своеобразное время переосмысления принципов общественно-политического развития Украины, результатом которого должны стать дальнейшие качественные изменения в функционировании государства и жизни общества в целом», - отметил Президент.

В то же время, заметил он, 2010 год был обозначен и рядом проблемных явлений в общественно-политическом развитии страны. Так, остается острой проблема политической ответственности выборных лиц, устойчивости политической структуризации представительских органов власти, отсутствует системный диалог между большинством и оппозицией в Верховной Раде Украины, несовершенной остается система обратной связи власти и общества. Как следствие, продолжил В.ЯНУКОВИЧ, не удалось обеспечить одновременного решения задач повышения эффективности деятельности органов власти и углубления процессов демократизации общества, широкую общественную поддержку программы реформ.

«Таким образом, основным вызовом для страны в общественно-политической сфере является необходимость синхронного продолжения курса реформ и расширения их социальной базы, сохранения позитивных тенденций повышения дееспособности органов власти и укрепления демократических институтов. Действенный ответ на этот вызов невозможен без повышения уровня доверия в обществе, в частности доверия к органам и институтам власти», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что одной из основных проблем проведения общественных реформ на данный момент является низкая степень участия граждан в процессах их разработки, реализации и коррекции. Соответственно, расширение социальной базы реформ, превращение общественности в действенный субъект общественных преобразований является одним из первых этапов общественных реформ.

«Концептуальной основой следующих этапов должен стать республиканизм с его кредо «страна как общее дело». Пришло время введения общественной модели, в соответствии с которой вопрос жизнедеятельности общества решается самими гражданами и добровольно созданными ими объединениями на основе согласования индивидуальных и групповых интересов. Успешное функционирование такой модели предусматривает обретение гражданами новых качеств патриотической настроенности, политической и социальной активности, требовательности к власти в сочетании с личной ответственностью», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Достижение этой цели должно составлять все содержание запланированной реформы политической системы, изменения всех ее составляющих частей – формы правления, избирательной системы, системы государственного управления, системы местного самоуправления, административно-территориального устройства, считает он.

Основным общественным институтом, реализующим на практике принципы республиканизма, является гражданское общество. Успех реформ в значительной степени зависит от уровня его развития, от степени участия граждан в разных формах самоорганизованной общественной активности, отметил Президент.