Президент утвердил положение о Пенсионном фонде

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил положение о Пенсионном фонде (ПФ).

Соответствующий указ №384/2011 от 6 апреля 2011 года размещен на официальном сайте Президента.

Согласно положению о ПФ, деятельность фонда координируется правительством через вице-премьер-министра – министра социальной политики.

ПФ в соответствии с возложенными на него задачами разрабатывает проект бюджета фонда, составляет отчет о его выполнении и предоставляет их министру для внесения на рассмотрение Кабинета министров; обеспечивает доступ к данным госреестра общеобязательного государственного социального страхования; обеспечивает проведение конкурсного отбора банков, которые выплачивают и доставляют пенсии. Кроме того, ПФ осуществляет действия по переводу пенсий гражданам, которые выехали на постоянное местожительство за границу, и выплаты пенсий пенсионерам иностранных государств, которые постоянно проживают в Украине; подает Минсоцполитики предложения по изменению размера единого социального взноса и распределению средств от его уплаты; проводит информационно-разъяснительную работу среди населения.

Для выполнения возложенных на него задач фонд имеет право: проводить плановые и внеплановые проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях, у физлиц-предпринимателей – бухгалтерских книг, отчетов, связанных с начислением, единого взноса, страховых взносов, назначением пенсий и т.д., и получать необходимые объяснения по вопросам, возникающим во время таких проверок. Также ПФ имеет право изымать у предприятий, физлиц–предпринимателей копии документов, подтверждающих занижение размера зарплаты и других выплат, на которые насчитывается единый взнос, страховые взносы, или нарушения порядка использования средств фонда; проверять целевое использование средств ПФ; обращаться в хозсуды относительно возбуждения дел о банкротстве плательщиков единого взноса; поднимать вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о сборе и ведении учета единого взноса; и получать кредиты в учреждениях банков.

Численность и персональный состав руководства фонда утверждает Кабмин. Председатель правления фонда и его заместители назначаются на должности по представлению премьер-министра, внесенным на основании предложений министра соцполитики, и освобождаются от должностей Президентом.

Предельная численность работников ПФ утверждается Кабмином.

Структура аппарата фонда утверждается председателем правления ПФ по согласованию с министром социальной политики.

Пенсионный фонд Украины является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного Герба и своим наименованием, счета в органах Государственной казначейской службы и уполномоченных банках.

Также указом Президента предусматривается, что утрачивает силу указ Президента Украины от 1 марта 2001 года №121 "О Положении о Пенсионном фонде Украины", а также указы, которыми были внесены изменения в данный документ.

Кабмин обязан в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с данным указом.

Указ вступает в действие со дня его опубликования.