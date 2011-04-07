Европарламент считает необходимым «вознаграждать» восточных соседей за реформы

Европарламент считает необходимым «вознаграждать» восточных соседей европейской перспективой за демократические реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, этом говорится в докладе Марека СИВЕЦА (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Польша), принятом сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

По мнению депутатов, необходима система, «когда амбиции и обязательства продолжены реализацией, и когда реальный прогресс продолжен конкретными шагами к европейской перспективе».

В связи с этим депутаты выступают за разработку Европейским Союзом критериев оценки общих достижений стран – восточных партнеров в проведении демократических реформ.

Депутаты не поддержали предложение М.СИВЦА четко пообещать перспективу членства в ЕС для тех стран, которые будут успешно реализовывать реформы, согласившись лишь на формулировку, которая предполагает «европейскую перспективу, включая 49-ю статью Соглашения ЕС (статья, касающаяся условий присоединения к ЕС – УНИАН)».

Ключевыми вопросами для Евросоюза в области сотрудничества с восточными соседями, по мнению депутатов, должны стать борьба с коррупцией в судебной сфере и правоохранительных органах, обеспечение свободы СМИ, либерализация визового режима, усиление студенческих обменов.

Депутаты также призвали Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности найти «инновационные подходы» для решения проблем «замороженных конфликтов».

Особое внимание в документе отведено Беларуси. Европарламент назвал последние события в этой стране оскорблением европейскому взгляду на права человека, демократию и верховенство права. В связи с этим Европарламент призвал Еврокомиссию усилить сотрудничество с гражданским обществом страны.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз занимается пересмотром политики соседства и планирует представить результаты этого пересмотра уже в мае.