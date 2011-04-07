Законопроекты по легализации зарплат предусматривают уголовную ответственность

Предложенные правительством законопроекты, направленные на легализацию теневых заработных плат, предусматривают уголовную ответственность.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о труде), который размещен на официальном сайте Министерства социальной политики.

Согласно законопроекту, ст. 172 Уголовного кодекса предлагается изложить в следующей редакции: «Неоформление трудовых отношений в случае фактического допуска работника к работе, незаконное увольнение работника с работы, а также другое грубое нарушение законодательства о труде наказываются штрафом от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо исправительными работами сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет». Те же действия, совершенные повторно или по отношению к несовершеннолетнему, беременной женщине или матери, имеющей ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида, караются штрафом от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами до двух лет, или арестом до 6 месяцев, с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет".

Ст. 175 предлагается дополнить новой частью: начисление и выплата зарплаты в размере ниже установленного законом наказывается штрафом от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО представил нормы трех законопроектов, направленные на легализацию заработных плат в Украине. В то же время он отметил, что в предложенных законопроектах не будет предусмотрена уголовная ответственность.

Законопроекты будут дорабатываться в течение месяца, после чего будут представлены в парламенте.